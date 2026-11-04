Lider mniejszości demokratycznej w Izbie Reprezentantów USA Hakeem Jeffries może zostać kolejnym spikerem izby po tym, jak media prognozowały Partii Demokratycznej większość w Kongresie. Jeśli zostanie wybrany, 56-letni kongresmen z Nowego Jorku stanie się pierwszym czarnoskórym spikerem Izby Reprezentantów USA, podaje Jerusalem Post.

Liczenie głosów po wyborach połówkowych nadal trwało, dlatego dokładna wielkość demokratycznej większości w Izbie Reprezentantów na najbliższe dwa lata pozostawała nieznana. Demokratyczna większość ma zostać zaprzysiężona w pierwszym tygodniu stycznia.

Głosowanie na spikera

Jeszcze w tym miesiącu nowo wybrani Demokraci przeprowadzą zamknięte spotkanie, aby wyłonić kandydata na stanowisko spikera. Według kilku współpracowników Demokratów Jeffries nie ma poważnych konkurentów.

Po rozpoczęciu pracy nowego Kongresu w styczniu pełny skład Izby Reprezentantów zagłosuje nad wyborem 57. spikera od 1789 roku. Spiker decyduje, które projekty ustaw zostaną poddane głosowaniu w 435-osobowej izbie. Stanowisko to jest także drugie w kolejce do prezydentury po wiceprezydencie J.D. Vance'ie.

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Priorytety i różnice

Jeffries oświadczył, że Demokraci będą dążyć do cofnięcia znacznych cięć wydatków na program Medicaid, przyjętych ustawą z 4 lipca 2025 roku. Wśród możliwych inicjatyw Demokraci wymieniają rozszerzenie ulgi podatkowej dla rodzin z dziećmi, ulgi podatkowe na mieszkania, przywrócenie subsydiów na czystą energię oraz odnowienie części dopłat w ramach Obamacare.

Jednocześnie Jeffries musi zapewnić sobie poparcie części lewicowych progresywnych Demokratów. W szczególności nowo wybrana przedstawicielka z Nowego Jorku Darializa Avila Chevalier we wrześniu nie zobowiązała się do głosowania na niego i postawiła warunki dotyczące reform wyborczych, inwestycji w mieszkalnictwo publiczne, zablokowania dostaw broni ofensywnej do Izraela oraz powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeffries mówił również, że Demokraci mogą zbadać kontakty administracji prezydenta Donalda Trumpa z szefami korporacji, w tym z tymi, którzy przekazywali znaczne darowizny na jego kampanie i projekty. Jednocześnie nie powiedział, że Izba Reprezentantów pod jego kierownictwem będzie próbowała po raz trzeci postawić Trumpa w stan oskarżenia w procedurze impeachmentu.

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