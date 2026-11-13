Prawie co trzeci nabywca zwrócił iPhone’a Duo: wymieniono główne wady

Prawie jedna trzecia nabywców składanego smartfona iPhone Duo zdecydowała się zwrócić go do sklepu. Świadczą o tym wyniki ankiety, w której wzięło udział ponad 6000 osób. Około 1800 respondentów stwierdziło, że nie planuje zatrzymać urządzenia.

Wśród powodów zwrotu wymieniano brak funkcji Face ID, niewystarczającą jakość aparatów oraz zbyt delikatną konstrukcję smartfona.

Najczęściej wymienianymi powodami zwrotu są brak funkcji Face ID i konieczność korzystania z Touch ID, aparaty, które nie dorównują poziomowi iPhone'a 18 Pro, oraz zbyt delikatna konstrukcja. Niektórym nie spodobało się również to, że za każdym razem trzeba rozkładać smartfon, aby uzyskać dostęp do dużego wyświetlacza.

Zdarzały się też bardziej niezwykłe przypadki. Jeden z użytkowników opowiedział, że podczas podróży do Maroka piasek dostał się do zawiasu smartfona. Stało się to po noclegu na Saharze. Wewnętrzny wyświetlacz nadal działał, ale smartfon przestał się całkowicie rozkładać. Aby go zamknąć, trzeba było włożyć sporo wysiłku.

Pomimo wysokiego odsetka zwrotów dziennikarze serwisu 9to5Mac uważają, że firma nie ma na razie powodów do niepokoju. Podczas prezentacji Apple określiło iPhone’a Duo jako największą zmianę w historii iPhone’a od czasu premiery pierwszego modelu. Nowa forma wpłynęła nie tylko na konstrukcję urządzenia, ale także na jego wagę, proporcje zewnętrznego wyświetlacza oraz zwyczajowy sposób użytkowania.

Do tego dochodzi wysoka cena urządzenia. Dlatego niektórzy nabywcy mogli traktować ten zakup raczej jako eksperyment: wypróbowanie składanego iPhone’a w codziennym życiu i podjęcie decyzji, czy taki format im odpowiada. Jednak po kilku dniach użytkowania entuzjazm u części właścicieli zniknął.

Na korzyść Apple przemawia również fakt, że popyt na iPhone'a Duo okazał się tak wysoki, że terminy dostaw zamówień przedpremierowych przesunęły się już na koniec stycznia 2027 roku. Może to wskazywać na utrzymujący się wysoki popyt, pomimo niezadowolenia części pierwszych nabywców.

Takie wyniki wykazała ankieta przeprowadzona przez portal 9to5Mac.



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