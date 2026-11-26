Były radny Rady Miejskiej w Łucku Mykoła Fedik zawarł ugodę z prokuratorem Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej, w pełni i bez zastrzeżeń przyznał się do winy w sprawie o łapówkarstwo oraz zobowiązał siędo współpracy podczas postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego. Sąd skonfiskował mu 500 tys. hrywien w gotówce i zwolnił go z odbywania kary, nakładając okres próby.

Według wersji śledztwa, dwóch radnych Rady Obwodowej Wołyńskiej w zmowie z dwoma radnymi Rady Miejskiej w Łucku poprosiło użytkownika działki – byłego posła do Sejmu – o przekazanie 140 tys. dolarów, z czego 110 tys. dolarów miało trafić do nich i innych radnych Rady Obwodowej, a 30 tys. dolarów – dwóm przewodniczącym frakcji poselskich Rady Miejskiej w Łucku w zamian za decyzję o budowie budynku wielorodzinnego w Łucku.

Organy ścigania udokumentowały przekazanie, otrzymanie i podział części środków. Ponadto, według danych śledztwa, radny rady obwodowej w zmowie z dwoma radnymi rady miejskiej zażądał 3000 dolarów za podjęcie decyzji dotyczących budowy 14 budynków mieszkalnych w Łucku.

Źródło: Absolution Leaks.

Inną osobą zamieszaną w sprawę jest pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Obwodowej Wołyń Jurij Poliszczuk, któremu NABU i SAP postawiły zarzuty w sprawie dotyczącej prawdopodobnego schematu korupcyjnego związanego z budową budynku wielorodzinnego w Łucku. Poliszczuk wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy. Urzędnik poinformował, że będzie odbywał służbę wojskową w jednej z zmechanizowanych brygad na froncie wschodnim.

Wcześniej kolejny oskarżony w sprawie prowadzonej przez NABU i SAP dotyczącej korupcji w przedsiębiorstwie państwowym „Poligrafkombinat „Ukraina” przyznał się do winy i zgodził się zrekompensować poniesione straty.

NABU tymczasowo nie przyjmuje wniosków elektronicznych: jak złożyć wniosek.

NABU i SAP zakończyły śledztwo w sprawie Gmyryna i Kolota dotyczące legalizacji mienia.

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