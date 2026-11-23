W Chmielnickim zlikwidowano sieć nielegalnych call center; zatrzymano 12 osób
W Chmielnickim organy ścigania zlikwidowały sieć nielegalnych call center, której członkowie oszukiwali obywateli i przywłaszczali sobie ich pieniądze. W ramach operacji specjalnej przeprowadzono 18 przeszukań i zatrzymano 12 osób.
Zgodnie z ustaleniami śledztwa organizatorem nielegalnej działalności był 29-letni mężczyzna. Wciągnął on do schematu wykonawców, zapewnił im niezbędny sprzęt, rozdzielił obowiązki i zorganizował zdalne zarządzanie siecią.
Aby nie zwracać na siebie uwagi organów ścigania, członkowie grupy urządzili call center bezpośrednio w mieszkaniach, w których mieszkali.
Organizator koordynował pracę za pośrednictwem zamkniętego czatu w Telegramie, w którym oszuści posługiwali się fikcyjnymi nazwiskami. Kontrolował on działalność podwładnych, ustalał harmonogramy pracy, rozliczał otrzymane środki i rozdzielał zyski.
W celu wyszukiwania potencjalnych ofiar członkowie grupy gromadzili dane osobowe obywateli, w szczególności informacje o ich sytuacji majątkowej. Następnie wykorzystywali te informacje podczas rozmów telefonicznych, próbując pod presją psychologiczną i poprzez oszustwo przejąć ich środki finansowe.
W listopadzie 2026 roku podczas przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli sprzęt komputerowy, telefony komórkowe oraz gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości równoważnej około 1 mln hrywien.
Pod kierownictwem procesowym prokuratury obwodowej w Chmielnickim organizatorowi postawiono zarzut utworzenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się oszustwami elektroniczno-komunikacyjnymi (cz. 1 art. 255-4 Kodeksu Karnego Ukrainy), a kolejnym 11 osobom – w udziale w takiej grupie (ust. 2 art. 255-4 Kodeksu Karnego Ukrainy).
Informację tę podała Prokuratura Generalna.
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