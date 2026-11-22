W 2026 roku Ukraina planuje wyprodukować od kilkuset do tysiąca pocisków przeciwokrętowych „Neptun”, ponad tysiąc dronów odrzutowych „Palyanica” oraz około siedmiu milionów bezzałogowych statków powietrznych różnych typów, co znacznie przewyższa wynik z 2024 roku, kiedy to wyprodukowano około 2,2 miliona dronów.

Jak poinformował dyrektor generalny biura konstrukcyjnego „Luch” Oleg Korostielow, prace nad „Neptunem” rozpoczęto już w 2010 roku, jednak odpowiednie finansowanie projekt otrzymał dopiero po 2020 roku.

Jednocześnie zwiększenie skali produkcji broni utrudnia szereg wyzwań systemowych. Należą do nich: rozproszenie mocy produkcyjnych, niedobór kadr w przedsiębiorstwach zbrojeniowych, a także rozproszenie finansowania państwowego między około 1300 firm. Ponadto Ukraina musi udoskonalać własne technologie obrony przeciwlotniczej w celu zwalczania rosyjskich rakiet – dysponuje już podstawami w postaci dostępu do magnezu i aluminium, a także rozwiniętego przemysłu chemicznego.

Źródło: amerykański dziennik The Wall Street Journal.

W operacji zniszczenia mostu samochodowego nad Cieśniną Kerczeńską 17 listopada wykorzystano drony i rakiety typu „Dovbush”, „Wendeta”, „Da Vinci”, „Sichień”, MICH 2000, „Ruta”, „Palyanytsia”, An-197, FP-1, FP-5 „Flamingo” oraz R-360 „Neptun”.

W nocy z 17 na 18 listopada nadbrzeżne systemy rakietowe Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy „Neptun” przeprowadziły atak rakietowy na most krymski. W wyniku ataku uszkodzono tory kolejowe, a ruch przez most został wstrzymany.

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