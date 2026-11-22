W niedzielę, 22 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska ponad 40 razy zaatakowały pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego, wykorzystując drony, artylerię i bomby lotnicze, w wyniku czego zginęła kobieta, a kilku mieszkańców regionu odniosło rany. Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Aleksander Ganza.

W samym Dnieprze w wyniku wrogich ataków zginęła kobieta, a rannych zostało dwóch mężczyzn w wieku 22 i 49 lat — młodszy z nich znajduje się w stanie krytycznym, drugi w stanie średnio ciężkim; uszkodzono również budynki mieszkalne, infrastrukturę i obiekty energetyczne.

W rejonie Nikopolskim atakom uległy centrum rejonu, a także gminy Marganeck, Czerwonogrygorowsk i Pokrowsk: w stanie krytycznym znajduje się 64-letni mężczyzna, 65-letnia kobieta w stanie średnio ciężkim została hospitalizowana, a 55-letni mężczyzna jest leczony w domu. W rejonie Synielnikowskim Rosjanie zaatakowali gminy Pokrowską, Mikołajowską i Piotropawłowską, uszkadzając sklep, samochody i infrastrukturę; w stanie krytycznym znajduje się 63-letni mężczyzna, a kolejna osoba jest leczona ambulatoryjnie. W rejonie Kamieńskim odnotowano zniszczenia infrastruktury oraz rany u mężczyzn w wieku 51 i 62 lat, których hospitalizowano w stanie średnio ciężkim; w rejonie Dnieprowskim atak dotknął infrastrukturę, a w rejonie Kriwoříża uszkodzono prywatny dom.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Dniepropietrowsku.

W niedzielę, 22 listopada 2026 r., rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą kierowanej bomby lotniczej na oddział służb gazowych w obwodzie dniepropetrowskim – poinformowała służba prasowa Grupy „Naftogaz”.

Wieczorem w niedzielę, 22 listopada 2026 r., liczba ofiar rosyjskiego ataku na miejscowość Dymer w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim wzrosła do trzech osób.

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