Sąd w Republice Południowej Afryki skazał 24-letniego obywatela Zimbabwe, Tafadzwa Sithole, studenta trzeciego roku Uniwersytetu Afrykańskiego w Zimbabwe, do pięciu lat kary w zawieszeniu z obowiązkiem powrotu do ojczyzny za próbę wyjazdu do Rosji w celu udziału w wojnie przeciwko Ukrainie.

Sithole przyznał się do winy w sprawie naruszenia przepisów RPA dotyczących udziału w zagranicznych formacjach zbrojnych lub wspierania ich po tym, jak złożył przez internet wniosek o wstąpienie do rosyjskiej armii i otrzymał organizacyjne wsparcie w związku z podróżą, a 8 listopada został zatrzymany wraz z ośmioma innymi obywatelami Zimbabwe na lotnisku w Johannesburgu. Władze RPA zatrzymały również osobę podejrzaną o rekrutację najemników.

W zatwierdzonej przez sąd ugodzie w sprawie przyznania się do winy podkreślono, że RPA nie powinna stać się centrum rekrutacji, bazą logistyczną ani korytarzem tranzytowym dla uczestników konfliktów zagranicznych. Według danych ukraińskiego wywiadu w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku Rosja zwerbowała 530 obywateli Zimbabwe w porównaniu z 30 w całym 2025 roku, co wynikało z intensyfikacji rekrutacji w tym kraju w związku z nasileniem działań przeciwdziałających w innych państwach Afryki, podczas gdy po stronie Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie zginęło co najmniej 460 Afrykanów, w tym 21 obywateli Zimbabwe.

Źródło: Bloomberg.

Ponadto sąd w obwodzie taszkentskim skazał 38-letniego obywatela Uzbekistanu, który walczył w szeregach tzw. „armii DNR”, na pięć lat pozbawienia wolności.

W Serbii sąd uznał 31-letniego Vlado Stanicia za winnego najemnictwa. Brał on udział w wojnie na Ukrainie po stronie Rosji.

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