Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że cele Moskwy w wojnie przeciwko Ukrainie pozostają niezmienne, a zniesienie tak zwanych ograniczeń praw ludności rosyjskojęzycznej musi nastąpić natychmiast i nie może być przedmiotem negocjacji. Powiedział to dziennikarzom po zakończeniu 21. szczytu Azji Wschodniej w Manili.

Wyraził również zdecydowany sprzeciw wobec ewentualnego rozmieszczenia na Ukrainie międzynarodowych sił stabilizacyjnych. Według Ławrowa pojawienie się takich oddziałów na terytorium Ukrainy będzie oznaczało bezpośrednie przystąpienie państw europejskich do wojny.

Ponadto rosyjski dyplomata skrytykował kraje europejskie za dążenie do włączenia się w dyskusję na temat przyszłej architektury bezpieczeństwa, stwierdzając, że Europa próbuje budować ją w opozycji do Rosji. Jednocześnie zasugerował, że państwa europejskie będą musiały ostatecznie zostać włączone w kształtowanie nowego systemu bezpieczeństwa w regionie, ale dodał, że Moskwa nie otrzymała oficjalnych sygnałów o gotowości prezydenta Francji Emmanuela Macrona do reprezentowania Europy podczas negocjacji.

Źródło: Serwis „Glavkom”.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania szefów dyplomacji państw G20 w Atlancie nie dał żadnych sygnałów wskazujących na gotowość Moskwy do podjęcia rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy.

Tymczasem szefowa dyplomacji UE Kaya Kallas nie została włączona do zespołu, który będzie reprezentował Europę podczas negocjacji między Ukrainą a Rosją. Jednocześnie stara się ona określić swoją rolę w tym procesie i bierze udział w przygotowywaniu mandatu negocjacyjnego.

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