Przed sądem stanie współorganizator organizacji przestępczej, której działalność w urzędzie celnym w Czerniowcach spowodowała straty dla państwa w wysokości prawie 290 mln hrywien w wyniku nielegalnego zaniżania opłat celnych w ramach tzw. „szarego” importu. Obecnie oskarżony jest poszukiwany.

W skład ugrupowania wchodzili obecni i byli urzędnicy celni, w tym były naczelnik urzędu celnego, były deputowany Rady Obwodowej w Czerniowcach, a także przedsiębiorcy. Sprawcy zorganizowali przywóz z Turcji przez przejście graniczne „Vadul-Siret” towarów o wysokiej płynności — odzieży, obuwia i akcesoriów — pod pozorem pustych pojazdów lub tańszych towarów służących jako przykrywka, takich jak tkaniny, płyty wiórowe czy cegły.

Kierownictwo urzędu celnego, na podstawie sfałszowanych dokumentów, zapewniało ciężarówkom priorytetowe przepuszczenie bez kontroli celnej. Po przekroczeniu granicy pojazdy kierowały się do magazynów, gdzie drogie towary były rozładowywane w celu dalszej sprzedaży, a w zamian załadowywano towary przykrywkowe, z którymi ciężarówki przyjeżdżały do posterunku celnego „Czerniowce” w celu zakończenia odprawy i uiszczenia zaniżonych opłat celnych.

Źródło: NABU.

Były zastępca naczelnika jednego z posterunków celnych w Czerniowcach stanie przed sądem za zorganizowanie procederu nielegalnego wwozu do Ukrainy telefonów komórkowych i innego sprzętu z pominięciem kontroli celnej.

Przypomnijmy, że inspektor z Urzędu Celnego we Lwowie został przyłapany na przyjmowaniu „łapówek” za bezcłowy przywóz wyrobów jubilerskich. Za swoje usługi otrzymał łapówkę w wysokości 15 000 dolarów amerykańskich.

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