Ukraińskie drony mogły otrzymać izraelską alternatywę dla Starlink – Yle

Fińscy dziennikarze przypuszczają, że skuteczność ukraińskich ataków dalekiego zasięgu może wynikać z wykorzystania izraelskiego systemu łączności HiSky. Umożliwia on utrzymywanie łączności z dronami podczas lotu oraz zdalne zmienianie ich zadań.

Ukraina mogła zacząć wykorzystywać izraelski system satelitarny HiSky do sterowania dronami dalekiego zasięgu podczas ataków na terytorium Rosji. Technologia ta potencjalnie pozwala operatorom na utrzymywanie dwustronnej łączności z dronami, korygowanie ich tras oraz zmianę celów już po wystrzeleniu.

Według informacji dziennikarzy od końca października rosyjskie wojskowe serwisy informacyjne zaczęły donosić o wykryciu elementów systemu HiSky wśród szczątków zestrzelonych ukraińskich dronów. Właśnie te doniesienia stały się podstawą do przypuszczeń o wykorzystaniu przez Ukrainę nowego kanału łączności satelitarnej.

Izraelski system HiSky może zapewniać łączność na znacznej części europejskiego terytorium Rosji. W przeciwieństwie do Starlink, którego działanie dla ukraińskich sił zbrojnych jest ograniczone do określonych stref geograficznych, technologia ta potencjalnie pozwala na utrzymywanie kontaktu z dronami w większej odległości od granicy ukraińskiej.

Jedną z głównych zalet systemu jest możliwość dwustronnej wymiany informacji. Oznacza to, że operatorzy mogą otrzymywać dane o wynikach ataków i w razie potrzeby zmieniać zadania innych dronów, które nadal znajdują się w powietrzu.

Na przykład, jeśli pierwsza grupa dronów skutecznie trafiła w określony obiekt, pozostałe aparaty można potencjalnie przekierować na alternatywne cele. Pozwoliłoby to uniknąć powtórnych uderzeń w już uszkodzoną infrastrukturę.

Ponadto łączność z dronami podczas lotu może pomóc w korygowaniu tras w odpowiedzi na zmianę sytuacji, w szczególności na pojawienie się nowych zagrożeń ze strony rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.

Wcześniej znaczna część dronów dalekiego zasięgu wykonywała zadania zgodnie z wcześniej ustalonymi trasami i współrzędnymi. Możliwość operacyjnej ingerencji w ich lot rozszerza możliwości zastosowania takich systemów.

Jednocześnie ukraińskie dowództwo wojskowe oficjalnie nie potwierdziło ani nie zaprzeczyło stosowaniu systemu HiSky. Dlatego doniesienia o jego zainstalowaniu na ukraińskich dronach pozostają niepotwierdzone, a związek między tą technologią a skutecznością ostatnich ataków ma charakter przypuszczenia.

Informację tę podano z powołaniem się na fińskie wydawnictwo Yle.

Przypomnijmy, że Ukraina tworzy własny system Starlink: jak będzie działać OBRIA i ile będzie kosztować sieć satelitarna

Czytaj nas na