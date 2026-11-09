Kalendarz grzybiarza na 9–15 listopada 2026 r.: gdzie i jakie grzyby szukać

W połowie listopada jesienny sezon grzybowy na Ukrainie zbliża się ku końcowi, jednak pogoda wciąż stwarza okazję do spokojnego zbierania grzybów. Pierwsze nocne przymrozki i chłodne mgły ostatecznie zmieniają skład gatunkowy leśnych znalezisk, pozostawiając miejsce jedynie dla najbardziej wytrzymałych i odpornych na mróz gatunków.

Ogólna prognoza i cechy charakterystyczne tygodnia

Okres od 9 do 15 listopada charakteryzuje się dalszym spadkiem średniej temperatury dobowej oraz wysoką poranną wilgotnością. Taka pogoda stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju wyłącznie późnych gatunków grzybów, które są przystosowane do zimnego środowiska.

Główne zasady bezpieczeństwa i sukcesu w tym tygodniu

Grzyby należy zbierać w ciągu dnia ze względu na krótki czas trwania dnia i poranne mgły, wyruszając do lasu wraz z pojawieniem się pierwszych promieni słońca.

Uważnie sprawdzajcie stan znalezionych grzybów podczas przymrozków, ponieważ zamarznięte owocniki po rozmrożeniu szybko zaczynają się rozkładać.

Szukajcie grzybów pod opadłymi liśćmi, na pniach i przy korzeniach drzew, gdzie ziemia dłużej zachowuje ciepło mikroklimatyczne.

Czego szukać w lesie od 9 do 15 listopada

1. Zimowe opieńki (flamulina). Zimowe opienki stają się głównymi mieszkańcami lasu w połowie listopada. Rosną na zwalonych drzewach, pniach i kłodach drzew liściastych i nie boją się nawet ujemnych temperatur, co czyni je głównym łupem grzybiarzy w tym okresie.

2. Boczniaki. Spadek temperatury pobudza wzrost boczniaka pospolitego. Grzyb ten rośnie w dużych, zwartych gronach na pniach pochylonych lub martwych drzew liściastych i doskonale nadaje się do duszenia oraz konserwowania.

3. Późne grzyby rzędowe. W lasach iglastych i mieszanych na glebach piaszczystych nadal można spotkać kolonie borowików fioletowych i szarych. Mają one gęstą strukturę i wytrzymują pierwsze poważne ochłodzenia, jednak wymagają obowiązkowego długotrwałego gotowania.

4. Grzyby z rodzaju „Żółte jeżówki”. W lasach iglastych i mieszanych, wśród mchu i opadłej iglastej ściółki, wciąż można znaleźć jędrne grzyby z rodzaju „Żółte jeżówki”, które wyróżniają się doskonałą odpornością na niskie temperatury.

Kalendarz grzybowy według dni tygodnia na okres od 9 do 15 listopada:

9 listopada (poniedziałek) — Początek tygodnia, niskie temperatury poranne: przeszukaj lasy liściaste w poszukiwaniu zimowych opieniaków.

10 listopada (wtorek) — Wilgotny dzień: wycieczka do lasów iglastych i na skraj lasu w poszukiwaniu późnych rzędek.

11 listopada (środa) — Jesienne mgły: poszukiwanie grzybów na starych pniach i powalonych drzewach.

12 listopada (czwartek) — Chłodne powietrze: sprawdzanie kolonii zimowych pieczarek na drzewach liściastych.

13 listopada (piątek) — Spadek nocnych temperatur: zbieranie odpornych gatunków grzybów i dokładna kontrola pod kątem zamarznięcia.

14 listopada (sobota) — Dzień wolny, aktywne poszukiwania: zbieranie borowików i boczniaków w miejscach lasu osłoniętych od wiatru.

15 listopada (niedziela) — Zakończenie tygodnia: podsumowanie późnojesiennego sezonu i ostatni zbiór grzybów na domowe zapasy.

Przypomnienie dotyczące bezpieczeństwa: nawet w listopadzie należy zachować maksymalną czujność, ponieważ niektóre niejadalne gatunki zachowują owocniki aż do nadejścia silnych mrozów. Zbierajcie wyłącznie te grzyby, co do których macie całkowitą pewność, że są bezpieczne.

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