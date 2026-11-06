W dzielnicy Podil w stolicy w dniach 8 i 9 listopada ruch na ulicy Naberezhno-Lugovoj będzie częściowo ograniczony z powodu prowadzonych prac remontowych.

Według informacji Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej specjaliści z Podilskiego Zarządu Dróg i Eksploatacji będą pracować na odcinku od ulicy Obolońskiej do ulicy Oleniowskiej. W korporacji komunalnej „Kijawodór” przeproszono za tymczasowe niedogodności i wezwano kierowców do uwzględnienia ograniczeń ruchu podczas planowania tras.

Źródło: KMDA.

W przypadku jednoczesnego ograniczenia ruchu samochodowego na wszystkich mostach w Kijowie kierowcy będą musieli korzystać z tras objazdowych przez zapory elektrowni wodnych w Kijowie i Kanowie. W zależności od kierunku jazdy i wybranej przeprawy podróż może się znacznie wydłużyć.

W Kijowie urzędniczka z „Kijawtodor” została podejrzana o spowodowanie strat w związku z niską jakością remontów dróg.

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