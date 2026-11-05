W urzędzie skarbowym obwodu tarnopolskiego doszło do zmian na stanowiskach kierowniczych po skandalu korupcyjnym

Na stanowisko pełniącego obowiązki szefa Głównego Zarządu Państwowej Służby Podatkowej w obwodzie tarnopolskim mianowano Wiktora Nyzhnika. Wcześniej urzędnik ten pełnił funkcję zastępcy szefa Państwowej Służby Podatkowej w obwodzie winnym, gdzie pracował w organach podatkowych od 2015 roku.

Mianowanie nastąpiło po zwolnieniu poprzedniej szefowej urzędu, Olgi Liszczyńskiej, która straciła stanowisko w wyniku skandalu korupcyjnego związanego z zatrzymaniem jej zastępczyni pod zarzutem przyjęcia łapówki.

O nowej nominacji poinformował na swoim kanale w Telegramie aktywista Taras Seredycz.

Urzędnicy Państwowej Służby Podatkowej figurują na nagraniach w sprawie „Kartagina” prowadzonej przez NABU. Również przeszukania przeprowadzone przez NABU wśród kierownictwa urzędu podatkowego w obwodzie tarnopolskim mogą być związane ze sprawą „Kartagina”.

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