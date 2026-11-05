Sąd okręgowy w Attunda w Szwecji pozostawił w areszcie byłego posła do parlamentu Ukrainy Dmytro Sviatasza na podstawie wniosku strony ukraińskiej o ekstradycję.

Zatrzymany był osobiście obecny na rozprawie i za pośrednictwem adwokata zgłosił sprzeciw wobec zarzutów oraz wniosku o ekstradycję do Ukrainy, wyrażając chęć wyjazdu do Rosji.

Sąd kieruje Sviatasza do aresztu śledczego w Sollentuna i poinformuje o decyzji ministra sprawiedliwości Szwecji. W Ukrainie były poseł, który sprawował mandat w latach 2002–2019 i poparł pełną inwazję Rosji, został skazany zaocznie na 12 lat pozbawienia wolności za usprawiedliwianie zbrojnej agresji Rosji oraz oszustwo na kwotę 2,2 mld hrywien, a także jest podejrzany o zdradę stanu.

Źródło: Schemy.

Przypomnijmy, że w Szwecji zatrzymano byłego posła Sviatasza, skazanego na Ukrainie na 12 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura miejska w Kijowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko posłowi Ukrainy IV–VIII kadencji z ramienia „Partii Regionów” Dmytrowi Sviataszowi. Zostanie on osądzony za nawoływanie do zmiany granic terytorialnych Ukrainy, legalizację mienia oraz oszustwa finansowe.

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