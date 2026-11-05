W ciągu ostatnich trzech dni okupanci przeprowadzili 78 ataków na ukraińską sieć energetyczną

W ciągu ostatnich trzech dni rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły 78 zmasowanych ataków na obiekty ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Na celowniku wroga znalazły się zarówno elektrownie, jak i obiekty systemu przesyłu energii elektrycznej – poinformowała 5 listopada firma DTEK.

Wróg nieustannie zmienia taktykę i zwiększa intensywność ostrzałów, co powoduje poważne uszkodzenia sprzętu, a jego naprawa wymaga znacznego czasu i wysiłku. Usuwanie skutków ataków utrudniają ciągłe alarmy powietrzne oraz ryzyko ponownych ataków ze strony Rosji, jednak ekipy naprawcze pracują w trybie całodobowym.

Źródło: DTEK.

Przypomnijmy, że 5 listopada rano w trzech dzielnicach Kijowa wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

5 listopada w obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej na polecenie NEC „Ukrenergo”. W czasie obowiązywania ograniczeń nie będą stosowane godzinowe harmonogramy przerw w dostawach.

W Kijowie, w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, dzisiaj, 5 listopada, wystąpiły przerwy w dostawach wody.

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