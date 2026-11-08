W obwodzie rostowskim w Rosji w wyniku ataku dronów uszkodzony został most nad rzeką Mius na autostradzie „Noworosja”, łączącej Rostów nad Donem z tymczasowo okupowanymi terytoriami Ukrainy.

Według Słusarza uszkodzenia odnotowano na 97. kilometrze trasy w rejonie Neklinowskim.

Oprócz mostu w wyniku ataku ucierpiała również technika budowlana. W szczególności uszkodzono dwa dźwigi gąsienicowe. Nie ma informacji o ofiarach.

Gubernator poinformował, że obecnie ruch na moście został zorganizowany w trybie rewersyjnym.

Autostrada „Noworosja” łączy Rostów nad Donem z tymczasowo okupowanymi przez Rosję terytoriami Ukrainy.

Poinformowała o tym rosyjska służba BBC, powołując się na oświadczenie gubernatora obwodu rostowskiego Jurija Słusarza.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

W październiku 2026 roku w Rosji wstrzymano lub odwołano prawie 34 tysiące lotów z 69,2 tysiąca zaplanowanych. Główną przyczyną były regularne ograniczenia w funkcjonowaniu lotnisk spowodowane zagrożeniem atakami dronów.

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