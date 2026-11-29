W Odessie, w wyniku rosyjskiego ataku powietrznego w nocy z 28 na 29 listopada 2026 roku, uszkodzony został wielopiętrowy budynek mieszkalny; zginęła kobieta, a są również ranni – poinformował na Telegramie Siergiej Lysak, szef miejskiej administracji wojskowej w Odessie.

Na miejscu uderzenia działają wszystkie odpowiednie służby, a w celu udzielenia pomocy mieszkańcom utworzono sztab operacyjny. Ostateczne szczegóły dotyczące ostrzału oraz liczba rannych są obecnie ustalane.

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Źródło: komunikat szefa Odesskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Siergieja Lysaka w serwisie Telegram.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych, w wyniku czego zginęła kobieta, a dwie inne osoby odniosły rany, poinformowali burmistrz miasta Iwan Fiodorow oraz przewodniczący obwodowej administracji wojskowej Michaił Semikin. Wśród rannych znajduje się 14-letnia dziewczynka, którą ratownicy wydobyli spod gruzów i przekazali pod opiekę lekarzy.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 roku, siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 101 ze 140 dronów, którymi wojska rosyjskie atakowały Ukrainę od wieczora 28 listopada – poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

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