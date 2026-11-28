W obwodzie lwowskim funkcjonariusze organów ścigania zidentyfikowali dwóch uczniów, którzy trzymali się zewnętrznych elementów konstrukcyjnych pociągu elektrycznego „Lwów – Truskawiec” i w ten sposób jechali podczas jazdy. Chłopcy nagrali tę niebezpieczną podróż na wideo i opublikowali ją w mediach społecznościowych.

Incydent wykryto 25 listopada podczas monitorowania mediów społecznościowych. Inspektorka Służby Bezpieczeństwa Edukacyjnego w drohobickim okręgowym oddziale policji natrafiła na film i zidentyfikowała osoby odpowiedzialne za to wykroczenie.

Sprawcami okazało się dwóch uczniów jednej ze szkół w Drohobyczu w wieku 12 i 14 lat. Funkcjonariusze przeprowadzili z nimi rozmowy profilaktyczne, wyjaśniając śmiertelne niebezpieczeństwo związane z takimi zabawami.

Wobec rodziców obu nastolatków sporządzono protokoły administracyjne na podstawie art. 184 Kodeksu wykroczeń – niewypełnienie obowiązków wychowawczych wobec dzieci. Sankcja przewidziana w tym artykule to upomnienie lub grzywna.

Policja apeluje do rodziców, aby kontrolowali sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i wyjaśniali im niebezpieczeństwa związane z zaczepowaniem się, ponieważ upadek z pociągu lub porażenie prądem elektrycznym mogą prowadzić do śmiertelnych skutków.

Źródło: Policja obwodu lwowskiego.

Policja pociągnęła do odpowiedzialności administracyjnej rodziców trzech nieletnich „zaczepowiczów” z Kijowa, którzy jeździli tramwajami i pociągiem elektrycznym.

We Lwowie, w pobliżu stacji kolejowej „Riasne-2”, 13-letni chłopiec doznał porażenia prądem elektrycznym i odniósł poważne oparzenia, gdy wspiął się na dach wagonu-cysterny, aby zrobić selfie. Po porażeniu prądem nastolatek upadł na ziemię. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii, jego życiu nic nie zagraża.

W miejscowości Werba, położonej w powiecie dubieńskim w obwodzie rówieńskim, dwóch chłopców w wieku 14 i 15 lat doznało porażenia prądem po tym, jak wspięli się na dach pociągu towarowego, który stał na stacji.

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