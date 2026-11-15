Amerykańska firma SpaceX poinformowała stronę ukraińską, że ograniczenia w funkcjonowaniu Starshield — wojskowej wersji systemu łączności satelitarnej Starlink — wynikają z problemu technicznego. Informację tę przekazał dziennikarz amerykańskiej stacji PBS Nick Shifrin, powołując się na tymczasowego pełnomocnika ds. Ukrainy w USA Denisa Senika.

Jednocześnie Kijów nie otrzymał od firmy żadnych szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn, dla których prędkość działania Starshield na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy pozostaje ograniczona już od kilku dni z rzędu.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że firma zaprzecza celowemu blokowaniu, jednak ukraińscy specjaliści codziennie odnotowują masowe awarie i ograniczenia prędkości poruszania się terminali wzdłuż linii frontu. To znacznie utrudnia pracę ukraińskich oddziałów zajmujących się przechwytywaniem rosyjskich dronów uderzeniowych z napędem odrzutowym.

Źródło: dziennikarz PBS Nick Shifrin/

Przypomnijmy, że senatorowie USA Jean Shaheen i Tom Tillis wezwali Kongres do zbadania doniesień Ukrainy o zakłóceniach w działaniu systemu satelitarnego Starshield, z którego siły ukraińskie korzystają do sterowania dronami i amunicją.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 12 listopada podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte poinformował o zakłóceniach w działaniu systemu łączności satelitarnej Starshield wzdłuż linii frontu oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach, co znacznie utrudnia walkę z atakami wroga.

Ukraińskie oddziały odnotowują znaczne zakłócenia w działaniu systemu satelitarnego Starshield na całej linii frontu oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o tym 12 listopada po wysłuchaniu sprawozdań ministra obrony Jewhenija Chmary oraz głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Mykoły Drapatego.

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