Olga Sumskaja opowiedziała, jak ukrywała się podczas nocnego ataku Rosji na Kijów

Znana ukraińska aktorka teatralna i filmowa Olga Sumska opowiedziała, jak przeżyła rosyjski atak na Kijów w nocy z 21 na 22 października.

„Straszna noc” – tak Sumska opisała jedno z opublikowanych nagrań.

Na nagraniu słychać wybuchy, na które aktorka reaguje emocjonalnie, powtarzając: „Boże, Boże”. W tym momencie Olga Sumska trzyma na rękach jednego ze swoich psów.

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Post artystki oddaje atmosferę niepokojącej nocy, jaką przeżyli mieszkańcy stolicy podczas rosyjskiego ataku.

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Artystka opublikowała poruszające ujęcia w relacjach na Instagramie.

Wcześniej ukraińska aktorka Olga Sumska znalazła się w samym centrum wybuchów podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów w nocy z 19 na 20 sierpnia. W przeddzień swoich 60. urodzin artystka wraz z mężem, aktorem Witalijem Borysiukiem, ukrywała się w schronie i przeżywała najintensywniejszą fazę ostrzału.

Olga Sumska zaskoczyła fanów radykalną zmianą wizerunku. Aktorka zaprezentowała krótką, ciemną fryzurę typu bob oraz efektowny makijaż, przeistaczając się w prawdziwą hollywoodzką gwiazdę filmową.

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