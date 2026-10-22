Na tymczasowo okupowanym Krymie co najmniej 314 osób zostało bezprawnie pozbawionych wolności osobistej, z czego 171 to przedstawiciele rdzennej ludności krymskotatarskiej. Informację tę przekazał przedstawiciel Pełnomocnika Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka Elwin Kadyrow podczas 12. dorocznego zjazdu Grupy Roboczej ds. Mniejszości i Społeczności Tureckich (FUEN TAG).

Podczas wydarzenia uczestnicy zatwierdzili plan działania na lata 2026–2027, którego jednym z priorytetów jest wzmocnienie międzynarodowej ochrony Tatarów krymskich, którzy są przedmiotem systematycznych prześladowań ze strony Federacji Rosyjskiej. Ponadto przedstawiciel Rzecznika Praw Człowieka omówił kwestie naruszeń prawa, bezprawnych zatrzymań i przymusowej mobilizacji na terytoriach okupowanych z urzędnikami z Macedonii Północnej oraz ambasadorem Turcji.

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka.

Na terytorium Krymu, tymczasowo okupowanego przez Rosję, faktycznie ma miejsce ludobójstwo Ukraińców i Tatarów krymskich, co nie może być akceptowane przez cywilizowane społeczeństwo.

Przypomnijmy, że na tymczasowo okupowanym Krymie rosyjskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły rewizje w domach Tatarów krymskich. Z nieznanych przyczyn podczas tej akcji zatrzymano sześciu mieszkańców półwyspu z różnych miejscowości.



Rosyjski sąd skazał krymskiego imama Raifa Fevziejewa na 17 lat więzienia za rzekomy udział w islamskiej partii politycznej „Hizb ut-Tahrir”.



W rosyjskim Południowym Sądzie Okręgowym w Rostowie nad Donem ogłoszono tzw. „wyroki” wobec pięciu oskarżonych w sprawie krymskich muzułmanów. Łącznie skazano ich na 65 lat pozbawienia wolności.

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