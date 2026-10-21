Do końca 2026 roku ukraiński sektor rolniczy może stracić około 35 milionów ton eksportu żywności z powodu blokady portów morskich i przedłużającego się kryzysu na szlakach logistycznych.

Obecny miesięczny wolumen eksportu produktów rolnych wynosi zaledwie 2,4 miliona ton, co stanowi o połowę mniej niż w okresie przedkryzysowym i powoduje comiesięczne straty w dochodach walutowych państwa w wysokości do 500 milionów euro.

Główną przyczyną spadku wskaźników jest brak pełnoprawnego połączenia wodnego, ponieważ obecne możliwości eksportowe pokrywają jedynie 10–15% rzeczywistych potrzeb rynku.

Źródło: Ekonomiczna Prawda.

Inflacja cen żywności na świecie może przyspieszyć już w najbliższych miesiącach i utrzymać się na wysokim poziomie do końca 2027 roku. Przyczyną mogą być nagromadzone zakłócenia w dostawach produktów spożywczych, które mogą wpłynąć również na ceny na Ukrainie.

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