Американская компания Anthropic запускает программу взаимодействия с кандидатами в президенты США в преддверии выборов 2028 года. Она формирует внутреннюю команду, которая будет работать с претендентами от обеих партий по вопросам политики в сфере искусственного интеллекта, помогать руководству компании определять политическую стратегию и курировать её программу политического финансирования.

Об этом Fortune сообщает со ссылкой на вакансию руководителя политических программ, которую открыла Anthropic. Выбранный кандидат должен создать и возглавить программу взаимодействия компании с президентскими кампаниями в избирательном цикле 2028 года.

Работа с обеими партиями

В обязанности руководителя будет входить изучение круга вероятных кандидатов от Демократической и Республиканской партий, а также предоставление кандидатам и их советникам разъяснений по политике в сфере ИИ на равных условиях. Он также будет готовить руководителей Anthropic к таким разговорам и планировать работу на периоды подготовки партийных программ, съездов и передачи власти после выборов.

В вакансии отмечается, что решения, принимаемые в течение следующих двух лет, во многом определят будущее. Anthropic стремится к тому, чтобы серьёзные кандидаты и избранные должностные лица от обеих партий понимали технологию и аргументы в пользу её надлежащего регулирования.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Политические пожертвования

Программа предусматривает ежедневное управление политическими пожертвованиями и помощь сотрудникам, которые решат участвовать в политической деятельности. В апреле Anthropic создала AnthroPAC — комитет политических действий, финансируемый сотрудниками компании. По данным Fortune, установленная законом максимальная сумма взноса сотрудника в такой комитет составляет 5 тысяч долларов в год.

Генеральный директор и сооснователь Anthropic Дарио Амодеи ранее призывал замедлить развитие ИИ для усиления мер предосторожности и выступал за государственное регулирование технологии. Президент беспартийного Центра политической ответственности Брюс Фрид заявил изданию, что столь формализованная программа взаимодействия с президентскими кампаниями выглядит необычной. По его мнению, она может быть направлена на формирование или сдерживание государственного регулирования либо надзора.

Сенатор-демократ от Калифорнии Алекс Падилья призвал Anthropic подробнее объяснить работу программы. По его словам, общество должно понимать грань между информированием политиков о технологиях и политическим влиянием компаний.

Читай нас в