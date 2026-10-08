Сейм Польши передал проект бюджета на 2027 год в комиссии — RMF24

Сейм Польши не поддержал предложения отклонить в первом чтении проект государственного бюджета на 2027 год и направил его на дальнейшее рассмотрение парламентских комиссий. За продолжение работы над документом проголосовали 237 депутатов, против выступили 198, еще пятеро воздержались, сообщает RMF24.

Второе чтение законопроекта запланировано на 2 декабря, третье — на 4 декабря. Через четыре дня после этого документ должны передать в Сенат. Сейм планирует рассмотреть возможные поправки верхней палаты 15 января, после чего закон передадут президенту, у которого будет семь дней на подписание.

Основные показатели проекта

Проект предусматривает реальный рост ВВП Польши в 2027 году на 3%, а среднегодовую инфляцию — на уровне 2,8%. Доходы государственного бюджета запланированы на уровне 696,4 млрд злотых, расходы — 977,6 млрд злотых. Дефицит не должен превысить 281,2 млрд злотых.

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Поступления от налога на добавленную стоимость должны составить 363,7 млрд злотых, от налога на прибыль предприятий — 94,6 млрд злотых, от налога на доходы физических лиц — 33,4 млрд злотых. Доходы органов местного самоуправления от доли в налоге на доходы физических лиц планируют увеличить с 193,8 млрд злотых в 2026 году до 206,7 млрд злотых в 2027 году.

Оборона, медицина и безопасность

На национальную оборону в проекте предусмотрено 198,1 млрд злотых, или 4,51% ВВП. Канцелярия премьер-министра Польши также сообщила, что часть закупок вооружения в рамках программы SAFE планируют освободить от НДС.

На здравоохранение предлагают направить 274,1 млрд злотых — на 26,3 млрд больше, чем в 2026 году. Дотация Национальному фонду здравоохранения должна составить 41,5 млрд злотых, что на 15,5 млрд больше, чем годом ранее. На общественную безопасность, в частности полицию, пограничную службу, пожарную службу, Службу государственной охраны и спецслужбы, предусмотрено 36,5 млрд злотых. Вместе с расходами на пенсионные выплаты сотрудникам этих структур и членам их семей сумма составит 57,7 млрд злотых.

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