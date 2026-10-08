波兰众议院将2027年预算草案提交委员会审议——RMF24

波兰众议院未支持在一读时否决2027年国家预算草案的提议，并将其交由议会委员会进一步审议。据RMF24报道，237名议员投票支持继续审议该文件，198人反对，另有5人弃权。

该法案的二读定于12月2日举行，三读定于12月4日举行。四天后，该文件将提交参议院。众议院计划于1月15日审议上院可能提出的修正案，之后该法律将提交总统，总统将有7天时间签署。

草案主要指标

该草案预计波兰2027年实际GDP增长3%，年平均通胀率为2.8%。国家预算收入计划为6964亿兹罗提，支出为9776亿兹罗提。赤字不得超过2812亿兹罗提。

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增值税收入预计为3637亿兹罗提，企业所得税收入为946亿兹罗提，个人所得税收入为334亿兹罗提。地方政府从个人所得税分成中获得的收入计划从2026年的1938亿兹罗提高至2027年的2067亿兹罗提。

国防、医疗与安全

草案为国防拨款1981亿兹罗提，占GDP的4.51%。波兰总理府还表示，计划免除SAFE计划框架内部分武器采购的增值税。

医疗保健拟拨款2741亿兹罗提，比2026年增加263亿兹罗提。对国家健康基金的补贴应为415亿兹罗提，比一年前增加155亿兹罗提。公共安全，包括警察、边防部门、消防部门、国家保护局和特勤部门，拨款365亿兹罗提。加上向这些机构工作人员及其家庭成员支付养老金的支出，金额将达到577亿兹罗提。

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