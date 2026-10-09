美国公司Anthropic正在2028年大选前启动一项与美国总统候选人接触的计划。该公司正在组建一个内部团队，将与两党的候选人就人工智能政策开展合作，帮助公司管理层制定政治战略，并负责其政治融资计划。

《财富》援引Anthropic发布的一则政治项目负责人职位空缺报道了这一消息。被选中的候选人须在2028年选举周期内创建并领导公司与总统竞选团队接触的计划。

与两党合作

该负责人的职责将包括研究民主党和共和党可能候选人的范围，并在平等条件下向候选人及其顾问说明人工智能政策。此人还将为Anthropic高管准备此类对话，并为党纲制定、党代会以及选举后的权力交接期间规划工作。

职位空缺信息指出，未来两年作出的决定将在很大程度上决定未来。Anthropic希望两党严肃的候选人和当选官员能够理解这项技术，以及支持对其进行适当监管的论据。

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政治捐款

该计划 предусматривает对政治捐款的日常管理，并协助决定参与政治活动的员工。今年4月，Anthropic成立了AnthroPAC，这是一个由公司员工资助的政治行动委员会。据《财富》报道，法律规定员工向此类委员会捐款的最高金额为每年5000美元。

Anthropic首席执行官兼联合创始人达里奥·阿莫代此前曾呼吁放缓人工智能的发展以加强保障措施，并主张政府对该技术进行监管。无党派政治责任中心主席布鲁斯·弗里德对该刊表示，如此正式化的与总统竞选团队接触的计划似乎不同寻常。他认为，该计划可能旨在塑造或遏制政府监管或监督。

来自加利福尼亚州的民主党参议员亚历克斯·帕迪利亚呼吁Anthropic更详细地解释该计划的运作。根据他的说法，公众必须理解向政治人士介绍技术与企业政治影响之间的界限。

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