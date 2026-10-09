在爱沙尼亚，最先启动户外广告竞选活动的Parempoolsed党，在消费者保护和技术监管局提出要求后，已经更换了海报。正如ERR News报道，距离选举还有五个月，各政治力量仍不清楚如何根据欧盟新规合法投放竞选广告。

政治广告要求

根据新要求，政治广告必须包含有关谁委托制作、使用何种资金以及由谁付款的信息。各政党支持提高资金透明度的目标，但认为这些规则在实际执行中较为困难。

Parempoolsed党理事会成员Tõnis Kons以广播广告为例：在一段十秒钟的广告之后，可能还需要五到十秒来说明这是付费政治广告。电视广告也存在类似问题。

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对间接竞选活动的不确定性

改革党总书记Kristo Enn Vaga指出，尚不清楚一则包含政党代表、该党承诺和党派颜色的电视广告，是否需要在音频和视觉形式中同时额外标注为政治广告。

政治人士也就有政治人士参与的音乐会、署名专栏、笔、传单及其他政党产品向监管机构询问。该机构副总干事Merike Koppel解释说，如果政治人士在竞选期间自行在公共空间散发材料，且未使用第三方供应商的服务，则无需标注。这同样适用于笔、传单和政治周边产品。

该机构不计划立即处罚违规者，但潜在罚款数额很大。Isamaa党传播经理Villjar Voog表示，在存在争议的情况下，政党和广告销售方会选择对规则最严格的解释，以避免可能的制裁。

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