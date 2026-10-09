W Estonii partia Parempoolsed, która jako pierwsza rozpoczęła kampanię z reklamą zewnętrzną, już wymieniła plakaty po żądaniu Departamentu Ochrony Konsumentów i Regulacji Technicznych. Jak informuje ERR News, pięć miesięcy przed wyborami siły polityczne nadal nie mają jasnego zrozumienia, jak legalnie zamieszczać ogłoszenia wyborcze zgodnie z nowymi zasadami UE.

Wymogi dotyczące reklamy politycznej

Zgodnie z nowymi wymogami reklama polityczna musi zawierać informacje o tym, kto ją zamówił, z jakich środków oraz kto za nią zapłacił. Partie popierają cel zwiększenia przejrzystości finansowania, jednak uważają praktyczne stosowanie zasad za trudne.

Członek zarządu Parempoolsed Tõnis Kons podał przykład reklamy radiowej: po dziesięciosekundowym spocie może być potrzebne kolejne od pięciu do dziesięciu sekund na informację, że jest to płatna reklama polityczna. Podobne kwestie pojawiają się również w odniesieniu do reklamy telewizyjnej.

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Niepewność dotycząca pośredniej agitacji

Sekretarz generalny Partii Reform Kristo Enn Vaga zauważył, że nie jest jasne, czy spot telewizyjny z przedstawicielami partii, jej obietnicami i barwami należy dodatkowo oznaczać jako reklamę polityczną — jednocześnie w formacie audio i wizualnym.

Politycy zwracają się również do regulatora z pytaniami o koncerty z udziałem polityków, felietony autorskie, długopisy, ulotki i inne produkty partyjne. Zastępczyni dyrektora generalnego urzędu Merike Koppel wyjaśniła, że jeśli polityk w czasie kampanii samodzielnie rozpowszechnia materiały w przestrzeni publicznej i nie korzysta z usług zewnętrznego dostawcy, oznaczenie nie jest wymagane. To samo dotyczy długopisów, ulotek i gadżetów politycznych.

Urząd nie planuje od razu karać naruszycieli, jednak potencjalne grzywny są wysokie. Menedżer ds. komunikacji partii Isamaa Villjar Voog oświadczył, że w spornych przypadkach partie i sprzedawcy reklam wybierają najsurowszą interpretację zasad, aby uniknąć możliwych sankcji.

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