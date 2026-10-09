Amerykańska firma Anthropic uruchamia program współpracy z kandydatami na prezydenta USA przed wyborami w 2028 roku. Tworzy wewnętrzny zespół, który będzie współpracował z pretendentami z obu partii w kwestiach polityki dotyczącej sztucznej inteligencji, pomagał kierownictwu firmy określać strategię polityczną oraz nadzorował jej program finansowania politycznego.

Poinformował o tym Fortune, powołując się na ofertę pracy na stanowisko szefa programów politycznych, którą otworzyła Anthropic. Wybrana osoba ma stworzyć i poprowadzić program współpracy firmy z kampaniami prezydenckimi w cyklu wyborczym 2028 roku.

Współpraca z obiema partiami

Do obowiązków szefa będzie należało badanie grona prawdopodobnych kandydatów Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej, a także udzielanie kandydatom i ich doradcom wyjaśnień dotyczących polityki w dziedzinie AI na równych zasadach. Będzie on również przygotowywać kierownictwo Anthropic do takich rozmów oraz planować pracę na okresy przygotowywania programów partyjnych, konwencji i przekazania władzy po wyborach.

W ofercie pracy zaznaczono, że decyzje podejmowane w ciągu najbliższych dwóch lat w znacznym stopniu określą przyszłość. Anthropic dąży do tego, aby poważni kandydaci i wybrani urzędnicy z obu partii rozumieli technologię oraz argumenty za jej właściwą regulacją.

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Darowizny polityczne

Program przewiduje codzienne zarządzanie darowiznami politycznymi oraz pomoc pracownikom, którzy zdecydują się zaangażować w działalność polityczną. W kwietniu Anthropic utworzyła AnthroPAC — komitet działań politycznych finansowany przez pracowników firmy. Według Fortune ustawowo określona maksymalna kwota wpłaty pracownika na taki komitet wynosi 5 tys. dolarów rocznie.

Dyrektor generalny i współzałożyciel Anthropic Dario Amodei wcześniej wzywał do spowolnienia rozwoju AI w celu wzmocnienia zabezpieczeń i opowiadał się za państwową regulacją technologii. Bruce Freed, prezes bezpartyjnego Center for Political Accountability, powiedział publikacji, że tak sformalizowany program współpracy z kampaniami prezydenckimi wydaje się nietypowy. Jego zdaniem może on mieć na celu kształtowanie lub powstrzymywanie państwowych regulacji albo nadzoru.

Demokratyczny senator z Kalifornii Alex Padilla wezwał Anthropic do bardziej szczegółowego wyjaśnienia działania programu. Według niego społeczeństwo musi rozumieć granicę między informowaniem polityków o technologiach a politycznym wpływem firm.

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