W Polsce klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym zawiesił w prawach swojego członka, polityka Michała Kołodziejczaka. Poinformował o tym przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński.

Decyzja klubu parlamentarnego

Według Konwińskiego Kołodziejczak został ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu KO. Oświadczył on również, że klub oczekuje na weryfikację doniesień medialnych przez właściwe służby.

Jak podaje Interia, decyzja jest związana z materiałem Kanału Zero. Dwie kobiety oskarżyły w nim polityka o groźby, przemoc fizyczną i psychiczną, a także o zażywanie narkotyków i podawanie ich kobietom.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Twierdzenia uczestniczek materiału

W materiale Kanału Zero wystąpiły dwie byłe współpracownice Kołodziejczaka. Jedna z nich oświadczyła, że łączyła ją z politykiem intymna relacja oraz że miał on rzekomo nakłaniać ją do zażycia substancji, którą nazywał kokainą. Według jej słów po zażyciu tej substancji czuła się bardzo źle.

Ta sama kobieta twierdziła również, że Kołodziejczak ją uderzył, a później tłumaczył to przypadkiem i „psychozą”. Te oświadczenia zostały przytoczone w materiale Kanału Zero i nie są ustalonymi faktami.

Czytaj nas na