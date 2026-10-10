В Польше парламентский клуб «Гражданской коалиции» немедленно приостановил права своего члена, политика Михала Колодзейчака. Об этом сообщил председатель клуба Збигнев Конвиньский.

Решение парламентского клуба

По словам Конвиньского, Колодзейчака с немедленным вступлением решения в силу приостановили в правах члена клуба KO. Он также заявил, что клуб ожидает проверки сообщений СМИ компетентными службами.

Как сообщает Interia, решение связано с материалом Kanał Zero. В нем две женщины обвинили политика в угрозах, физическом и психологическом насилии, а также в употреблении наркотиков и предоставлении их женщинам.

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Утверждения участниц материала

В материале Kanał Zero выступили две бывшие сотрудницы Колодзейчака. Одна из них заявила, что состояла с политиком в интимных отношениях и что он якобы склонял ее употребить вещество, которое называл кокаином. По ее словам, после употребления этого вещества она чувствовала себя очень плохо.

Та же женщина также утверждала, что Колодзейчак ударил ее, а позднее объяснял это случайностью и «психозом». Эти заявления приведены в материале Kanał Zero и не являются установленными фактами.

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