Трамп создал комитет для расследования заявлений Лизы Кук — CNBC

Президент США Дональд Трамп официально создал комитет для расследования утверждений в отношении члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук. Как сообщает CNBC, Белый дом объявил об этом в пятницу, 9 октября.

Предмет расследования

Комитет рассмотрит утверждения о том, что Кук якобы сделала ложные заявления, связанные с одним или несколькими ипотечными инструментами. Белый дом назвал его «комитетом по расследованию».

Речь идет об обвинениях, а не об установленном факте. В сообщении CNBC не уточняются ни количество ипотечных инструментов, ни содержание заявлений, ставших предметом проверки.

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Предыдущая попытка увольнения

Лиза Кук входит в состав Совета управляющих Федеральной резервной системы. Ее выдвинул на эту должность бывший президент США Джо Байден.

Ранее Трамп пытался уволить Кук, однако Верховный суд США заблокировал его первую попытку.

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