DA опережает ANC в Экурхулени и Нельсон-Мандела-Бей — TimesLIVE

В ЮАР партия DA имеет небольшое преимущество над ANC среди вероятных избирателей в метрополиях Нельсон-Мандела-Бей и Экурхулени. В Нельсон-Мандела-Бей за DA готовы голосовать 37,7% опрошенных, за ANC — 37,4%; в Экурхулени показатели составляют 31,2% и 29,4% соответственно, сообщает TimesLIVE.

Минимальный разрыв

Исследование eNCA MarkData провели накануне муниципальных выборов, назначенных на 4 ноября. Погрешность выборки составляет 3,11% для Нельсон-Мандела-Бей и 3,07% для Экурхулени.

Социологи опросили по 1 тысяче избирателей в каждой из шести крупнейших метрополий страны: Йоханнесбурге, Тшване, Экурхулени, Этеквини, Нельсон-Мандела-Бей и Кейптауне. Участниками были зарегистрированные избиратели, заявившие о намерении голосовать на этих выборах.

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Как проводили опрос

Интервью проходили с 10 августа по 14 сентября — по телефону и лично, на языке, выбранном респондентами. Личные опросы проводили в тауншипах, районах с низкими и средними доходами. В более состоятельных закрытых районах, а также в опасных местностях респондентов опрашивали по телефону.

Согласно исследованию, поддержка EFF существенно растет среди избирателей в возрасте от 18 до 25 лет в нескольких метрополиях. Партия MK также является заметной силой в Этеквини, Йоханнесбурге и Экурхулени. ActionSA демонстрирует рост потенциальной поддержки по сравнению с выборами 2021 года, а Freedom Front Plus имеет более высокие, чем ожидалось, показатели в Экурхулени.

Падение поддержки ANC

ANC, согласно выводам опроса, теряет поддержку по всей стране, больше всего — в метрополиях, которыми партия управляет или соуправляет. Значительное большинство респондентов возлагает на ANC ответственность за низкое качество муниципальных услуг.

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