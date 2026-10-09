В США президент Дональд Трамп на саммите Golden Age of American Innovation Summit вручил Илону Маску, Дженсену Хуангу, Сергею Брину и генеральному директору AMD Лизе Су Национальные медали науки — высшую научную награду страны. Майкл Делл из Dell Technologies и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла получили Национальные медали технологий и инноваций.

Награды для технологических лидеров

Как сообщает TechCrunch, Трамп заявил, что награждённые помогли положить начало невероятному будущему для США. По его словам, благодаря им страна всегда будет опережать конкурентов.

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Пожертвования и программа H-1B

По данным The New Republic, на которые ссылается издание, отмеченные наградами в совокупности пожертвовали почти 6 млрд долларов на инициативы, связанные с Трампом и его администрацией. В частности, Alphabet и Microsoft делали взносы в инаугурационный фонд президента и на бальный зал Белого дома. AMD поддержала суперкомитет политических действий, поддерживающий Трампа, а Майкл и Сьюзен Деллы пообещали 6,25 млрд долларов на финансирование Trump Accounts — государственной программы накоплений для детей.

Наделла получил медаль после того, как администрация на неопределённый срок приостановила участие Microsoft в программе H-1B, которая позволяет американским компаниям нанимать квалифицированных иностранных работников.

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