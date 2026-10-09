Президент Трамп вручив Маску та іншим лідерам технологій медалі США — TechCrunch

У США президент Дональд Трамп на саміті Golden Age of American Innovation Summit вручив Ілону Маску, Дженсену Хуангу, Сергію Бріну та генеральній директорці AMD Лісі Су Національні медалі науки — найвищу наукову відзнаку країни. Майкл Делл із Dell Technologies і генеральний директор Microsoft Сатья Наделла отримали Національні медалі технологій та інновацій.

Відзнаки для технологічних лідерів

Як повідомляє TechCrunch, Трамп заявив, що нагороджені допомогли започаткувати неймовірне майбутнє для США. За його словами, завдяки їм країна завжди буде попереду конкурентів.

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Пожертви та програма H-1B

За даними The New Republic, на які посилається видання, відзначені разом пожертвували майже 6 млрд доларів на ініціативи, пов’язані з Трампом і його адміністрацією. Зокрема, Alphabet і Microsoft робили внески до фонду інавгурації президента та для бальної зали Білого дому. AMD підтримала суперкомітет політичної дії, що підтримує Трампа, а Майкл і Сьюзен Делли пообіцяли 6,25 млрд доларів на фінансування Trump Accounts — урядової програми накопичень для дітей.

Наделла отримав медаль після того, як адміністрація на невизначений строк призупинила участь Microsoft у програмі H-1B, яка дає американським компаніям змогу наймати кваліфікованих іноземних працівників.

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