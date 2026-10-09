W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump podczas szczytu Golden Age of American Innovation Summit wręczył Elonowi Muskowi, Jensenowi Huangowi, Sergeyowi Brinowi oraz prezesce AMD Lisie Su Narodowe Medale Nauki — najwyższe naukowe odznaczenie kraju. Michael Dell z Dell Technologies i dyrektor generalny Microsoftu Satya Nadella otrzymali Narodowe Medale Technologii i Innowacji.

Odznaczenia dla liderów technologii

Jak informuje TechCrunch, Trump oświadczył, że nagrodzeni pomogli zapoczątkować niezwykłą przyszłość dla Stanów Zjednoczonych. Według niego dzięki nim kraj zawsze będzie wyprzedzał konkurentów.

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Darowizny i program H-1B

Według danych The New Republic, na które powołuje się publikacja, wyróżnieni łącznie przekazali prawie 6 mld dolarów na inicjatywy związane z Trumpem i jego administracją. W szczególności Alphabet i Microsoft wpłacały środki na fundusz inauguracyjny prezydenta oraz na salę balową Białego Domu. AMD wsparła superkomitet działań politycznych popierający Trumpa, a Michael i Susan Dellowie zobowiązali się przekazać 6,25 mld dolarów na finansowanie Trump Accounts — rządowego programu oszczędnościowego dla dzieci.

Nadella otrzymał medal po tym, jak administracja na czas nieokreślony zawiesiła udział Microsoftu w programie H-1B, który umożliwia amerykańskim firmom zatrudnianie wykwalifikowanych zagranicznych pracowników.

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