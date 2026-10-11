DA wyprzedza ANC w Ekurhuleni i Nelson Mandela Bay — TimesLIVE

W RPA partia DA ma niewielką przewagę nad ANC wśród prawdopodobnych wyborców w metropoliach Nelson Mandela Bay i Ekurhuleni. W Nelson Mandela Bay na DA gotowych jest głosować 37,7% respondentów, a na ANC 37,4%; w Ekurhuleni wskaźniki wynoszą odpowiednio 31,2% i 29,4%, informuje TimesLIVE.

Minimalna różnica

Badanie eNCA MarkData przeprowadzono przed wyborami samorządowymi wyznaczonymi na 4 listopada. Margines błędu próby wynosi 3,11% dla Nelson Mandela Bay i 3,07% dla Ekurhuleni.

Ankieterzy przebadali po 1 tysiącu wyborców w każdej z sześciu największych metropolii kraju: Johannesburgu, Tshwane, Ekurhuleni, eThekwini, Nelson Mandela Bay i Kapsztadzie. Uczestnikami byli zarejestrowani wyborcy, którzy zadeklarowali zamiar głosowania w tych wyborach.

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Jak przeprowadzono badanie

Wywiady prowadzono od 10 sierpnia do 14 września — telefonicznie i osobiście, w języku wybranym przez respondentów. Ankiety osobiste przeprowadzano w townshipach oraz na obszarach o niskich i średnich dochodach. Respondentów w zamożniejszych zamkniętych dzielnicach, a także w niebezpiecznych miejscach, ankietowano telefonicznie.

Według badania poparcie dla EFF znacząco rośnie wśród wyborców w wieku od 18 do 25 lat w kilku metropoliach. Partia MK jest również zauważalną siłą w eThekwini, Johannesburgu i Ekurhuleni. ActionSA wykazuje wzrost potencjalnego poparcia w porównaniu z wyborami w 2021 roku, a Freedom Front Plus ma wyższe od oczekiwanych wyniki w Ekurhuleni.

Spadek poparcia dla ANC

ANC, według wniosków z badania, traci poparcie w całym kraju, najbardziej w metropoliach, którymi partia rządzi lub współrządzi. Znaczna większość respondentów obarcza ANC odpowiedzialnością za niską jakość usług komunalnych.

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