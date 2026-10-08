Sejm Polski nie poparł wniosków o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu budżetu państwa na 2027 rok i skierował go do dalszych prac w komisjach parlamentarnych. Za kontynuowaniem prac nad dokumentem głosowało 237 posłów, przeciw było 198, a pięciu wstrzymało się od głosu, informuje RMF24.

Drugie czytanie projektu ustawy zaplanowano na 2 grudnia, a trzecie na 4 grudnia. Cztery dni później dokument ma zostać przekazany do Senatu. Sejm planuje rozpatrzyć ewentualne poprawki izby wyższej 15 stycznia, po czym ustawa trafi do prezydenta, który będzie miał siedem dni na jej podpisanie.

Główne wskaźniki projektu

Projekt przewiduje realny wzrost PKB Polski w 2027 roku o 3% oraz średnioroczną inflację na poziomie 2,8%. Dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie 696,4 mld złotych, a wydatki na 977,6 mld złotych. Deficyt nie ma przekroczyć 281,2 mld złotych.

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Wpływy z podatku od towarów i usług mają wynieść 363,7 mld złotych, z podatku dochodowego od osób prawnych 94,6 mld złotych, a z podatku dochodowego od osób fizycznych 33,4 mld złotych. Dochody jednostek samorządu terytorialnego z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych mają wzrosnąć z 193,8 mld złotych w 2026 roku do 206,7 mld złotych w 2027 roku.

Obrona, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo

Na obronę narodową w projekcie przewidziano 198,1 mld złotych, czyli 4,51% PKB. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Polski poinformowała również, że część zakupów uzbrojenia w ramach programu SAFE planuje się zwolnić z VAT.

Na ochronę zdrowia proponuje się przeznaczyć 274,1 mld złotych, o 26,3 mld więcej niż w 2026 roku. Dotacja dla Narodowego Funduszu Zdrowia ma wynieść 41,5 mld złotych, o 15,5 mld więcej niż rok wcześniej. Na bezpieczeństwo publiczne, w tym policję, straż graniczną, straż pożarną, Służbę Ochrony Państwa i służby specjalne, przewidziano 36,5 mld złotych. Łącznie z wydatkami na świadczenia emerytalne dla funkcjonariuszy tych formacji i członków ich rodzin kwota wyniesie 57,7 mld złotych.

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