Сейм Польщі передав проєкт бюджету на 2027 рік до комісій — RMF24

Сейм Польщі не підтримав пропозиції відхилити в першому читанні проєкт державного бюджету на 2027 рік і направив його на подальший розгляд парламентських комісій. За продовження роботи над документом проголосували 237 депутатів, проти були 198, ще п’ятеро утрималися, повідомляє RMF24.

Друге читання законопроєкту заплановане на 2 грудня, третє — на 4 грудня. Через чотири дні після цього документ мають передати до Сенату. Сейм планує розглянути можливі поправки верхньої палати 15 січня, після чого закон передадуть президентові, який матиме сім днів на підписання.

Основні показники проєкту

Проєкт передбачає реальне зростання ВВП Польщі у 2027 році на 3%, а середньорічну інфляцію — на рівні 2,8%. Доходи державного бюджету заплановані на рівні 696,4 млрд злотих, видатки — 977,6 млрд злотих. Дефіцит не має перевищити 281,2 млрд злотих.

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Надходження від податку на додану вартість мають становити 363,7 млрд злотих, від податку на прибуток підприємств — 94,6 млрд злотих, від податку на доходи фізичних осіб — 33,4 млрд злотих. Доходи органів місцевого самоврядування від частки в податку на доходи фізосіб планують збільшити з 193,8 млрд злотих у 2026 році до 206,7 млрд злотих у 2027-му.

Оборона, медицина та безпека

На національну оборону в проєкті передбачено 198,1 млрд злотих, або 4,51% ВВП. Канцелярія прем’єр-міністра Польщі також повідомила, що частину закупівель озброєння в межах програми SAFE планують звільнити від ПДВ.

На охорону здоров’я пропонують спрямувати 274,1 млрд злотих — на 26,3 млрд більше, ніж у 2026 році. Дотація Національному фонду здоров’я має становити 41,5 млрд злотих, що на 15,5 млрд більше, ніж роком раніше. На громадську безпеку, зокрема поліцію, прикордонну службу, пожежну службу, Службу державної охорони та спецслужби, передбачено 36,5 млрд злотих. Разом із видатками на пенсійні виплати службовцям цих структур і членам їхніх сімей сума становитиме 57,7 млрд злотих.

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