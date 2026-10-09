Anthropic створює команду для роботи з кандидатами у президенти США — Fortune

Американська компанія Anthropic запускає програму взаємодії з кандидатами у президенти США напередодні виборів 2028 року. Вона формує внутрішню команду, яка працюватиме з претендентами від обох партій з питань політики у сфері штучного інтелекту, допомагатиме керівництву компанії визначати політичну стратегію та опікуватиметься її програмою політичного фінансування.

Про це Fortune повідомляє з посиланням на вакансію керівника політичних програм, яку відкрила Anthropic. Обраний кандидат має створити та очолити програму взаємодії компанії з президентськими кампаніями у виборчому циклі 2028 року.

Робота з обома партіями

До обов’язків керівника входитиме вивчення кола ймовірних кандидатів від Демократичної та Республіканської партій, а також надання кандидатам і їхнім радникам роз’яснень щодо політики у сфері ШІ на рівних умовах. Він також готуватиме керівників Anthropic до таких розмов і плануватиме роботу на періоди підготовки партійних програм, з’їздів та передачі влади після виборів.

У вакансії зазначено, що рішення, ухвалені протягом наступних двох років, значною мірою визначатимуть майбутнє. Anthropic прагне, щоб серйозні кандидати й обрані посадовці з обох партій розуміли технологію та аргументи на користь її належного регулювання.

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Політичні пожертви

Програма передбачає щоденне управління політичними пожертвами та допомогу працівникам, які вирішать долучитися до політичної діяльності. У квітні Anthropic створила AnthroPAC — комітет політичної дії, який фінансують працівники компанії. За даними Fortune, законодавчо встановлена максимальна сума внеску працівника до такого комітету становить 5 тисяч доларів на рік.

Гендиректор і співзасновник Anthropic Даріо Амодеї раніше закликав уповільнити розвиток ШІ для посилення запобіжників і виступав за державне регулювання технології. Президент позапартійного Центру політичної відповідальності Брюс Фрід сказав виданню, що настільки формалізована програма взаємодії з президентськими кампаніями видається незвичною. На його думку, вона може бути спрямована на формування або стримування державного регулювання чи нагляду.

Сенатор-демократ від Каліфорнії Алекс Паділья закликав Anthropic докладніше пояснити роботу програми. За його словами, суспільство має розуміти межу між інформуванням політиків про технології та політичним впливом компаній.

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