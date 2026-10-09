Trump powołał komisję do zbadania zarzutów wobec Lisy Cook — CNBC

Prezydent USA Donald Trump oficjalnie powołał komisję do zbadania zarzutów dotyczących członkini Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej Lisy Cook. Jak informuje CNBC, Biały Dom ogłosił to w piątek, 9 października.

Przedmiot śledztwa

Komisja rozpatrzy zarzuty, że Cook rzekomo złożyła fałszywe oświadczenia związane z jednym lub kilkoma instrumentami hipotecznymi. Biały Dom nazwał ją „komisją śledczą”.

Chodzi o zarzuty, a nie o ustalony fakt. Materiał CNBC nie precyzuje ani liczby instrumentów hipotecznych, ani treści oświadczeń będących przedmiotem kontroli.

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Wcześniejsza próba zwolnienia

Lisa Cook jest członkinią Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej. Została nominowana na to stanowisko przez byłego prezydenta USA Joe Bidena.

Trump wcześniej próbował zwolnić Cook, jednak Sąd Najwyższy USA zablokował jego pierwszą próbę.

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