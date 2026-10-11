TimesLIVE：DA在埃库鲁莱尼和纳尔逊·曼德拉湾领先ANC

在南非，DA在纳尔逊·曼德拉湾和埃库鲁莱尼两个大都会区的潜在选民中略微领先ANC。在纳尔逊·曼德拉湾，37.7%的受访者准备投票给DA，37.4%支持ANC；在埃库鲁莱尼，这两个比例分别为31.2%和29.4%，TimesLIVE报道。

差距微小

eNCA MarkData调查在定于11月4日举行的市政选举前进行。纳尔逊·曼德拉湾的抽样误差为3.11%，埃库鲁莱尼为3.07%。

民调人员在该国六个最大的大都会区各调查了1000名选民：约翰内斯堡、茨瓦内、埃库鲁莱尼、埃特奎尼、纳尔逊·曼德拉湾和开普敦。参与者为已登记并表示打算在此次选举中投票的选民。

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调查如何进行

访谈于8月10日至9月14日期间进行，通过电话和面对面方式开展，使用受访者选择的语言。面对面调查在城镇区以及低收入和中等收入地区进行。在较富裕的封闭社区以及危险地区，受访者通过电话接受调查。

调查显示，在多个大都会区，EFF在18岁至25岁选民中的支持率显著上升。MK党在埃特奎尼、约翰内斯堡和埃库鲁莱尼也是一支不可忽视的力量。与2021年选举相比，ActionSA显示出潜在支持率上升，而自由阵线加在埃库鲁莱尼的表现高于预期。

ANC支持率下降

调查结论显示，ANC正在全国范围内失去支持，尤其是在该党执政或共同执政的大都会区。绝大多数受访者认为ANC应对市政服务质量低下负责。

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