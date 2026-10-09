В Эстонии партия Parempoolsed, первой начавшая кампанию с наружной рекламой, уже заменила плакаты после требования Департамента защиты прав потребителей и технического регулирования. Как сообщает ERR News, за пять месяцев до выборов политические силы всё ещё не имеют чёткого понимания того, как законно размещать агитационные объявления в соответствии с новыми правилами ЕС.

Требования к политической рекламе

Согласно новым требованиям, политическая реклама должна содержать информацию о том, кто её заказал, за какие средства и кто за неё заплатил. Партии поддерживают цель повышения прозрачности финансирования, однако считают практическое применение правил сложным.

Член правления Parempoolsed Тынис Конс привёл пример радиорекламы: после десятисекундного ролика может понадобиться ещё от пяти до десяти секунд, чтобы сообщить, что это платная политическая реклама. Подобные вопросы возникают и в отношении телевизионной рекламы.

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Неопределённость в отношении косвенной агитации

Генеральный секретарь Партии реформ Кристо Энн Вага отметил, что неясно, нужно ли дополнительно обозначать как политическую рекламу телевизионный ролик с представителями партии, её обещаниями и цветами — одновременно в аудио- и визуальном форматах.

Политики также обращаются к регулятору с вопросами о концертах с участием политиков, авторских колонках, ручках, листовках и другой партийной продукции. Заместитель генерального директора ведомства Мерике Коппель пояснила: если политик во время кампании самостоятельно распространяет материалы в публичном пространстве и не пользуется услугами стороннего поставщика, маркировка не требуется. То же касается ручек, листовок и политического мерча.

Ведомство не планирует сразу наказывать нарушителей, однако потенциальные штрафы велики. Менеджер по коммуникациям партии Isamaa Вилльяр Воог заявил, что в спорных случаях партии и продавцы рекламы выбирают наиболее строгое толкование правил, чтобы избежать возможных санкций.

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