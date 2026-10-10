在澳大利亚，维多利亚州州长本·卡罗尔表示，如果工党政府成功连任，100%的自然资源特许权使用费收入将投向地区基础设施。正如ABC News报道的那样，这项倡议是在定于11月28日举行的州选举前的竞选活动中提出的。

面向地区的特许权使用费

卡罗尔计划推出“Royalties for the Regions”政策，其灵感来自长期在西澳大利亚州实施的一项计划。他表示，州政府从自然资源特许权使用费获得的全部收入将重新投资于地区基础设施，包括学校和医院。

州长指出，据估计，维多利亚州的矿产资源在未来四年可带来5亿澳元收入。作为采矿业复苏的例子，他提到了近日获批的维默拉地区Avonbank Mineral Sands项目，以及Southern Cross Gold Sunday Creek勘探项目。

西澳大利亚州首个类似政策由时任国家党领袖布伦登·格里尔斯推动。这是他支持自由党领袖科林·巴内特的条件；后者在2008年结果未有明确胜者的州选举后成为州长。

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联盟党的技术教育计划

反对党领袖杰斯·威尔逊则承诺，如果联盟党赢得选举，联盟党政府将在该州按照南澳大利亚州模式设立10所新的技术学院。学生将在10至12年级期间全日制就读。

联盟党估计，该计划将在八年内耗资2.22亿澳元，并能培训共计5000名学生。这些学院将提供管道工程、电气工程、木工、医疗保健和酒店服务等领域的培训。

威尔逊表示，该倡议应有助于解决技术工人短缺问题。联盟党批评由工党设立的现有Tech Schools，称其为不提供职业资格的短期体验中心。

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