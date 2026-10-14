波兰政府支持率降至31%——Interia

10月，波兰政府的支持率为31%，比9月低3个百分点。43%的受访者反对现任部长理事会，22%的人称自己对政府的态度是冷漠。Interia报道了CBOS调查结果。

对政府工作的评价

与9月相比，政府反对者的比例也从45%降至43%。与此同时，持中立态度的受访者比例从20%升至22%，4%的调查参与者选择“难以回答”。

55%的受访者对政府自开始工作以来的表现作出负面评价，这一指标一个月内没有变化。32%的受访者给予正面评价，比9月少4个百分点。另有12%无法确定答案。

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对总理的态度

33%的研究参与者表示满意由唐纳德·图斯克领导政府。与此同时，54%表示不满意，13%选择“难以回答”。

此外，57%的受访者认为，政府政策没有为改善该国经济状况创造机会。31%的受访者持相反观点，另有13%没有给出明确回答。

CBOS于10月1日至11日采用混合模式，对从PESEL登记册中抽取的1028名波兰成年居民代表性样本进行了调查。部分回答通过面对面CAPI访谈、CATI电话访谈和CAWI在线方式收集。

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