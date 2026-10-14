Poparcie dla rządu Polski spadło do 31% — Interia

W Polsce poparcie dla rządu w październiku wyniosło 31%, czyli o 3 punkty procentowe mniej niż we wrześniu. Przeciwko obecnej Radzie Ministrów wypowiedziało się 43% ankietowanych, a 22% określiło swój stosunek do rządu jako obojętny. O wynikach badania CBOS informuje Interia.

Ocena pracy rządu

Odsetek przeciwników rządu również zmniejszył się w porównaniu z wrześniem — z 45% do 43%. Jednocześnie odsetek respondentów o neutralnym stosunku wzrósł z 20% do 22%, a odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 4% uczestników badania.

Negatywnie działalność rządu od początku jego pracy oceniło 55% ankietowanych — wskaźnik ten nie zmienił się w ciągu miesiąca. Pozytywną ocenę wyraziło 32% respondentów, czyli o 4 punkty procentowe mniej niż we wrześniu. Kolejne 12% nie potrafiło zdecydować się na odpowiedź.

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Stosunek do premiera

Zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk, wyraziło 33% uczestników badania. Natomiast 54% zadeklarowało niezadowolenie, a 13% wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Również 57% ankietowanych uważa, że polityka rządu nie stwarza szans na poprawę sytuacji gospodarczej w kraju. Przeciwnego zdania jest 31% respondentów, a kolejne 13% nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.

Badanie CBOS przeprowadzono od 1 do 11 października metodą mixed-mode na reprezentatywnej próbie 1028 pełnoletnich mieszkańców Polski, wybranych z rejestru PESEL. Część odpowiedzi zebrano podczas bezpośrednich wywiadów CAPI, telefonicznie metodą CATI oraz online metodą CAWI.

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