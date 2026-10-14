Поддержка правительства Польши упала до 31% — Interia

В Польше поддержка правительства в октябре составила 31%, что на 3 процентных пункта меньше, чем в сентябре. Против действующего Совета министров высказались 43% опрошенных, а 22% назвали свое отношение к правительству безразличным. О результатах исследования CBOS сообщает Interia.

Оценка работы правительства

Доля противников правительства также уменьшилась по сравнению с сентябрем — с 45% до 43%. В то же время доля респондентов с нейтральным отношением выросла с 20% до 22%, а ответ «трудно сказать» выбрали 4% участников опроса.

Отрицательно результаты деятельности правительства с начала его работы оценили 55% опрошенных — этот показатель не изменился за месяц. Положительную оценку дали 32% респондентов, что на 4 процентных пункта меньше, чем в сентябре. Еще 12% не смогли определиться с ответом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отношение к премьеру

Удовлетворенность тем, что правительство возглавляет Дональд Туск, выразили 33% участников исследования. В свою очередь, 54% заявили о недовольстве, а 13% выбрали ответ «трудно сказать».

Также 57% опрошенных считают, что политика правительства не создает шансов на улучшение экономической ситуации в стране. Противоположного мнения придерживается 31% респондентов, еще 13% не дали однозначного ответа.

Опрос CBOS провели 1–11 октября методом mixed-mode на репрезентативной выборке из 1028 совершеннолетних жителей Польши, отобранных из реестра PESEL. Часть ответов собрали во время личных интервью CAPI, по телефону методом CATI и онлайн методом CAWI.

Читай нас в