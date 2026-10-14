在波兰，前总理贝娅塔·希德沃可能成为法律与公正党（PiS）在欧洲议会代表团的负责人。她将在这一职位上接替亚当·别兰；后者在PiS内部发生分裂以及马特乌什·莫拉维茨基离开后，领导了欧洲保守派和改革派党。

Interia报道，并援引Wirtualna Polska的消息称，希德沃可能获得任命。据该媒体报道，最早可能在周三宣布希德沃的新职务，届时PiS欧洲议会议员将在党代会前抵达波兰并举行会议。

在克拉科夫党代会上发言

预计希德沃将于周四在克拉科夫举行的PiS党代会上发表讲话。计划发言者还包括党主席雅罗斯瓦夫·卡钦斯基，以及PiS提名的总理候选人普热梅斯瓦夫·恰尔内克。

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PiS政治人士将该活动描述为新政治季的开始，也是将该党展示为现执政联盟替代选择的机会。一名匿名PiS政治人士对Wirtualna Polska表示，该党寻求加强希德沃的政治作用。

在波兰和欧洲政坛的经验

贝娅塔·希德沃在2015年至2017年领导波兰政府，随后在马特乌什·莫拉维茨基的第一届政府中担任副总理。她在欧洲议会工作已有七年。在2019年欧洲议会选举中，希德沃获得了超过50万张选票。

另一名PiS消息人士对Wirtualna Polska称，她是该党最受欢迎的政治人物之一，并指出选民对她抱有很大好感。希德沃还将以PiS地区组织负责人身份在克拉科夫发言。

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