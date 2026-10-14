Екс-прем’єрка Шидло може очолити делегацію PiS у Європарламенті — Interia

У Польщі колишня прем’єр-міністерка Беата Шидло може стати головою делегації партії «Право і справедливість» (PiS) у Європейському парламенті. На цій посаді вона має замінити Адама Бєлана, який після внутрішнього розколу в PiS та відходу Матеуша Моравецького очолив партію «Європейські консерватори та реформісти».

Про можливе призначення повідомляє Interia з посиланням на Wirtualna Polska. За даними видання, оголошення про нову роль Шидло може відбутися ще в середу під час зустрічі євродепутатів PiS, які прибули до Польщі перед партійною конвенцією.

Виступ на конвенції у Кракові

Шидло, як очікується, виступить на партійній конвенції PiS у Кракові в четвер. Серед запланованих промовців також названі голова партії Ярослав Качинський і кандидат PiS на посаду прем’єр-міністра Пшемислав Чарнек.

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Політики PiS описують захід як початок нового політичного сезону та можливість представити партію альтернативою нинішній урядовій коаліції. Один з анонімних політиків PiS заявив Wirtualna Polska, що партія прагне посилити політичну роль Шидло.

Досвід у польській та європейській політиці

Беата Шидло очолювала польський уряд у 2015–2017 роках, а згодом була віцепрем’єркою в першому уряді Матеуша Моравецького. У Європейському парламенті вона працює сім років. На виборах до Європарламенту 2019 року Шидло отримала понад пів мільйона голосів.

Інший співрозмовник Wirtualna Polska з PiS назвав її однією з найпопулярніших політикинь партії та зазначив, що виборці ставляться до неї з великою симпатією. Шидло також має виступити у Кракові як очільниця регіональних структур PiS.

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