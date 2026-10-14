В Польше бывшая премьер-министр Беата Шидло может стать главой делегации партии «Право и справедливость» (PiS) в Европейском парламенте. На этой должности она должна заменить Адама Бяляна, который после внутреннего раскола в PiS и ухода Матеуша Моравецкого возглавил партию «Европейские консерваторы и реформисты».

О возможном назначении сообщает Interia со ссылкой на Wirtualna Polska. По данным издания, объявление о новой роли Шидло может состояться уже в среду во время встречи депутатов Европарламента от PiS, прибывших в Польшу перед партийной конвенцией.

Выступление на конвенции в Кракове

Ожидается, что Шидло выступит на партийной конвенции PiS в Кракове в четверг. Среди запланированных выступающих также названы председатель партии Ярослав Качиньский и кандидат PiS на должность премьер-министра Пшемыслав Чарнек.

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Политики PiS описывают мероприятие как начало нового политического сезона и возможность представить партию альтернативой нынешней правительственной коалиции. Один из анонимных политиков PiS заявил Wirtualna Polska, что партия стремится усилить политическую роль Шидло.

Опыт в польской и европейской политике

Беата Шидло возглавляла польское правительство в 2015–2017 годах, а затем была вице-премьером в первом правительстве Матеуша Моравецкого. В Европейском парламенте она работает семь лет. На выборах в Европарламент в 2019 году Шидло получила более полумиллиона голосов.

Другой собеседник Wirtualna Polska из PiS назвал ее одной из самых популярных политиков партии и отметил, что избиратели относятся к ней с большой симпатией. Шидло также должна выступить в Кракове как глава региональных структур PiS.

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